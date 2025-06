PVC: goleiro do PSG debochou de John após derrota para Botafogo

Goleiro do PSG, Donarumma debochou do colega John após a vitória do Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes, revelou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Posso contar um bastidor do John? Uma coisa que está se falando dentro do Botafogo, mas ninguém falou oficialmente.

Quando acabou o jogo Botafogo e Paris Saint-Germain, o Donnarumma se aproximou do John, foi no ouvido dele e falou assim: vocês ganharam a Champions League para estar comemorando desse jeito?

Teve isso, incrível né? Pura marra, marrento o Donnarumma. Claro que era para comemorar. E o John foi bem, ficou quieto, ficou na dele.

Paulo Vinícius Coelho

No resultado mais surpreendente do Mundial até então, o Botafogo bateu o PSG por 1 a 0 com gol de Igor Jesus.

A vitória do Fogão foi decisiva para a classificação em segundo lugar no "grupo da morte", no qual o Atlético de Madri acabou eliminado.

