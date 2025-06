Primeira fase do Mundial de Clubes confirma dominância europeia

A fase de grupos do Mundial de Clubes acabou nesta quinta-feira e um detalhe se confirmou com a análise das campanhas dos 16 classificados às oitavas de final: o domínio europeu, algo esperado no início do torneio.

Entre os dez melhores da 1ª fase na classificação geral, nove são times da Europa. O Flamengo é o único representante da América do Sul, confirmando, assim, o favoritismo dos europeus na competição. O Manchester City obteve a melhor campanha, o único com 100% (9 pontos), seguido de Benfica e Real Madrid.

A comparação entre europeus e sul-americanos esteve muito em alta nos últimos dias, devido às boas atuações dos times brasileiros diante de Porto, Atlético de Madrid, Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. Porém, o final da fase de grupos mostra a diferença dos clubes, já que, fora o Flamengo, classificado em quarto lugar, todos os outros se classificaram abaixo da décima posição.

Entre os brasileiros, além do Flamengo, o Botafogo ficou em 11º com 6 pontos, o Fluminense em 13º com 5 e o Palmeiras em 14º também com 5.

Essa disputa segue já nas oitavas de final do Mundial. O Flamengo entra em campo para enfrentar o Bayern de Munique, às 17h de domingo, e o Fluminense desafia a Inter de Milão às 16h de segunda-feira.

Classificação geral do Mundial de Clubes