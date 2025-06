Palmeiras x Botafogo: informações e prováveis escalações do jogo das oitavas do Mundial

Palmeiras e Botafogo protagonizam o primeiro encontro entre brasileiro nesta Copa do Mundo de Clubes. As equipes se enfrentam neste sábado, pelas oitavas de final da competição. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), no Financial Lincoln Field, na Filadélfia (EUA).

Quem avançar neste confronto pega o vencedor de Benfica x Chelsea, que se enfrentam no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, a partir das 17 horas de sábado.

Campanhas na fase de grupos

O Palmeiras avançou como líder do Grupo A, com cinco pontos conquistados, com o Inter Miami logo atrás, com a mesma pontuação. Porto e Al Ahly acabaram desclassificados. A equipe alviverde estreou com um empate por 0 a 0 com o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, depois venceu o Al Ahly por 2 a 0, e, por fim, empatou por 2 a 2 com o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Já o Botafogo se classificou na vice-liderança do Grupo B. O time carioca estrou com vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle, e em seguida bateu o Paris Saint-Germain, por 1 a 0, no Rose Bowl, na Califórnia. Na última rodada, foi derrotado pelo Atlético de Madrid, por 1 a 0, no mesmo local. O time francês avançou como líder da chave.

Assim, o duelo entre paulistas e cariocas será o primeiro deles na Filadélfia. O Botafogo chegou ao local logo depois da terceira rodada da fase de grupos, enquanto o Palmeiras permaneceu na sede em Greensboro e só viajou para o local da partida após a atividade de sexta-feira.

Desfalques e possível retorno

Tanto Abel Ferreira, do lado do Palmeiras, quanto Renato Paiva, do Botafogo, chegam com dores de cabeça para escalar as respectivas equipes para a decisão.

Em três rodadas disputadas, o Verdão ainda não repetiu nenhuma escalação e vai para o quarto compromisso com um time diferente. O treinador não terá à disposição o zagueiro Murilo, que sofreu uma lesão na coxa direita, no empate com o Inter Miami. As opções no setor são Benedetti, Bruno Fuchs, Micael e Naves.

O Verdão ainda tem seis jogadores pendurados (Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Raphael Veiga, Richard Ríos e Felipe Anderson) além do técnico Abel Ferreira. Assim, o clube entra em campo com alerta ligado, já que se algum deles for advertido, perde as quartas de final.

Do outro lado, o Botafogo ganhou duas baixas. O meia Gregore recebeu o segundo cartão amarelo na derrota diante do Atlético de Madrid e cumprirá suspensão automática. Além disso, o zagueiro Bastos sofreu uma lesão no joelho direito e foi cortado. O atleta estava com o elenco, mas não disputou nenhuma partida no Mundial.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS X BOTAFOGO

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)



Data: 28 de junho de 2025 (sábado)



Hora: às 13 horas (de Brasília)



Árbitro: François Letexier (FRA)



Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)



VAR: a definir

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Micael) e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: John; Vitinho, Alexander Barboza, Jair Cunha e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas, Jefferson Savarino e Cuiabano; Artur e Igor Jesus.



Técnico: Renato Paiva