Palmeiras tem chance de "revanche" contra o Botafogo no Mundial após decepção na última Libertadores

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado, a partir das 13 horas (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Nutrindo rivalidade nos últimos anos, as equipes voltam a medir forças em situação de mata-mata.

O Verdão tem a chance da revanche após eliminação nas oitavas da Libertadores de 2024. Na oportunidade, o time carioca venceu o primeiro duelo, por 2 a 1, no Nilton Santos, e depois empatou por 2 a 2, resultado que foi suficiente para avançar às quartas, no Allianz Parque.

A disputa dentro de campo entre Palmeiras e Botafogo começou a esquentar, principalmente, em 2023, quando os times brigaram diretamente pelo Campeonato Brasileiro. E foi naquele ano a última vitória palmeirense sobre o time carioca.

O duelo marcou, inclusive a campanha campeã do Verdão no torneio nacional com uma vitória de virada, por 4 a 3, na casa do rival, depois de sair perdendo por 3 a 0. Naquela competição, os cariocas abriram uma vantagem de 14 pontos na liderança, mas foram superados pelo time paulista.

Dali em diante, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram em mais cinco oportunidades. São três vitórias do Botafogo e dois empates, além da classificação do Glorioso na Libertadores. Agora em um torneio diferente, o Verdão põe à prova sua invencibilidade no Mundial para quebrar o jejum e avançar de fase.

O Palmeiras avançou às oitavas de final na liderança do Grupo A, com cinco pontos conquistados. Foram uma vitória contra o Al Ahly (2 a 0) e dois empates contra Porto (0 a 0) e Inter Miami (2 a 2). Já o Botafogo classificou-se como vice-líder na chave B, com duas vitórias - sobre Seattle Sounders (2 a 1) e PSG (1 a 0) - e uma derrota - contra o Atlético de Madrid (1 a 0).