Palmeiras favorito contra Botafogo? Colunistas divergem e esquentam debate

Tem favorito no clássico entre Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes, amanhã (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia?

No Posse de Bola, o âncora Eduardo Tironi e os colunistas Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri divergiram sobre o tema e esquentaram o debate.

Tironi: "Eu acho que o Palmeiras tem mais chance de avançar do que o Botafogo."

Mauro Cezar: "Com base em quê?"

Tironi: "Na minha crença."

Mauro Cezar: "Pô, crença não, isso não é um programa religioso."

Tironi: "É um confronto nacional de times que se conhecem, jogam o tempo todo. O Palmeiras fez uma primeira fase ruim, mas acho que é um time muito bom, tem mais banco do que o Botafogo, pode fazer trocas mais interessantes que o Botafogo. E nós estamos focados no Botafogo porque ele foi heróico, porque ganhou do PSG."

Mauro Cezar: "Ganhou do PSG e ganhou do Palmeiras ano passado na Libertadores e ganhou na decisão do Brasileiro. O Palmeiras não jogou nada até agora. Isso não é questão de boa ou má vontade com ninguém, até porque aqui ninguém tem que ter boa nem má vontade, tem que ser realista. O Palmeiras jogou nada até agora no Mundial e já vinha jogando mal no Brasileiro."

Tironi: "É um confronto olho no olho. Não tem o Botafogo jogando retrancadinho porque ganhou do PSG desse jeito. Não acho que vai ser assim. Acho que vai ter que se impor e um confronto nacional sempre tem uma imprevisibilidade enorme. E acho que o Palmeiras, pelos cinco anos de Abel, de momentos difíceis, achar coelho na cartola, tem mais chance."

Mauro Cezar: "Achou coelho na cartola nas últimas Libertadores, nas últimas Copas do Brasil, no último Brasileiro e no Campeonato Paulista? No último Brasileiro ele perdeu um título que estava na mão dele."

Arnaldo: "Essa crença em um jogo importante do Palmeiras existe há algum tempo e ele não vem. É uma crença que alguma hora o Abel volte a ser Abel, o Estêvão volte a ser Estêvão, o Veiga volte a ser Veiga, o Vitor Roque faça o gol, o Paulinho não sinta a dor. A gente tem uma crença, é uma expectativa."

Mauro Cezar: "Eu também não disse que o Palmeiras não vai jogar, eu queria entender por que o favoritismo."

Lavieri: "Eu concordo com o que o Arnaldo falou — o Palmeiras está devendo há um tempo. A gente fica na expectativa de que o Palmeiras vai fazer algum grande jogo. Ao contrário do Mauro, acho que o Palmeiras fez um jogo bom contra o Porto, faltou pôr a bola para dentro. Então, tem um joguinho bom nesse Mundial e mais nada, embora não tenha colocado a bola para dentro. Para mim, Botafogo e Palmeiras é o confronto do melhor brasileiro nesse Mundial contra o pior brasileiro nesse Mundial, especialmente se a gente colocar lado a lado a capacidade do Palmeiras. Nesse caso, eu votaria no Botafogo com a maior chance — o Botafogo é favorito, por pouco, pelo que produziu no Mundial. Mas no Palmeiras a gente tem essa expectativa: alguém vai achar um absurdo se o Palmeiras faz o jogo do ano e elimina o Botafogo? Tenho certeza que não, por isso esse jogo é muito interessante."

