Abel só venceu uma vez nos pênaltis e tenta espantar 'maldição' no Mundial

Do UOL, em São Paulo

Todo time tem o seu 'calcanhar de Aquiles', e, no caso do Palmeiras de Abel Ferreira, o problema tem sido as disputas por pênaltis. O Alviverde levou a melhor apenas uma vez e amargou sete derrotas.

O que aconteceu

O regulamento do Mundial de Clubes prevê disputa por pênaltis. Em caso de empate no mata-mata, as partidas irão para a prorrogação e, se necessário, penalidades.

Desde a chegada de Abel, foram oito disputas de pênaltis — entre 2021 e 2024 —, e o Palmeiras só levou a melhor contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Libertadores 2022.

E o problema está mais relacionado aos batedores do que ao goleiro Weverton. O arqueiro tem média próxima a uma defesa por disputa, com sete pênaltis defendidos.

O Palmeiras desperdiçou 42,22% das cobranças em disputas de pênaltis, sendo a maioria delas interceptada pelo goleiro adversário. Já o percentual de acertos foi de 57,78% em um total de 45 batidas.

O clube também perdeu três títulos e uma disputa por terceiro lugar do Mundial de Clubes de 2021. O Alviverde foi vice da Supercopa do Brasil de 2021 e 2024 e também da Recopa Sul-Americana de 2021.

Apesar do desempenho, o Abel Ferreira já "previu" que seu time ainda será campeão de "uma grande competição" nos pênaltis. O português falou sobre o retrospecto ruim após perder a Supercopa do Brasil 2024 para o São Paulo.

O que quer que eu diga? Sete [derrotas] em oito [disputas], não somos bons. Não tem varinha mágica nisso, é um momento intenso que os jogadores vivem quando saem do meio-campo até bater. Esse trajeto, eles sabem o que sentem. Nesse momento, ainda não somos suficientemente competentes, mas ganharemos um dia, quem sabe, uma grande competição nos pênaltis. Abel Ferreira

O Palmeiras encara o Botafogo amanhã, às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

As disputas de pênaltis na 'Era Abel Ferreira'