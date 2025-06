Palmeiras chega à Filadélfia e faz reconhecimento do estádio de "decisão" contra o Botafogo

O Palmeiras se despediu de Greensboro, na Carolina do Norte, na tarde desta sexta-feira, e desembarcou na Filadélfia (EUA), onde enfrenta o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A bola rola neste sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

A delegação palmeirense desembarcou no local e seguiu rumo ao palco do jogo para fazer o reconhecimento do gramado do jogo, conforme protocolo da Fifa. Antes da viagem, o técnico Abel Ferreira ajustou os últimos detalhes para o confronto decisivo.

Para o duelo, o Verdão não terá à disposição o zagueiro Murilo, com lesão na coxa esquerda. Por outro lado, o volante Aníbal Moreno, tem a expectativa de estar pelo menos no banco de reservas. Ele foi baixa no empate por 2 a 2 com o Inter Miami devido a um edema na coxa direita.

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

O Palmeiras avançou às oitavas na liderança do Grupo A, com cinco pontos conquistados. Na primeira fase, a equipe conquistou dois empates (Porto e Inter Miami) e uma vitória (Al Ahly). Já o Botafogo foi o vice-líder na chave B, com seis. Foram duas vitórias (Seattle Sounders e PSG) e uma derrota (Atlético de Madrid).