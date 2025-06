Palmeiras não bate Botafogo desde Endrick, mas se acostumou a quebrar tabus

Palmeiras e Botafogo disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, e o Alviverde terá que superar um jejum de quase 2 anos contra os cariocas.

O que aconteceu

O Alviverde não bate o rival desde a vitória épica pelo Brasileirão de 2023, que resultou na arrancada rumo ao título nacional. Comandado por Endrick — que anotou dois — o time de Abel Ferreira saiu de uma derrota por 3 a 0, fora de casa, para um triunfo por 4 a 3.

Desde então, foram cinco duelos, com direito a uma eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores. Ao todo, foram três vitórias do time carioca — uma delas no Allianz Parque — e dois empates.

17/07/2024 - Botafogo 1 x 0 Palmeiras (Brasileirão)

14/08/2024 - Botafogo 2 x 1 Palmeiras (8ªs da Libertadores)

21/08/2024 - Palmeiras 2 x 2 Botafogo (8ªs da Libertadores)

26/11/2024 - Palmeiras 1 x 3 Botafogo (Brasíleirão)

30/03/2025 - Palmeiras 0 x 0 Botafogo (Brasileirão)

Para piorar, os comandados de Abel Ferreira viram o Botafogo levantar tanto o título da Liberta quanto o do Brasileirão. O Palmeiras ficou na segunda colocação do torneio nacional, com seis pontos a menos do que o rival.

Por outro lado, o Palmeiras de 2025 tem se especializado em quebrar tabus, especialmente longe do Allianz Parque. O Alviverde acabou com a sequência invicta do Inter no Beira-Rio, e de Fortaleza e Ceará no Castelão. O clube paulista ainda impôs a primeira derrota do Cerro Porteño como mandante na Libertadores desde 2023.

Estêvão será 'novo Endrick'?

O camisa 41 ainda busca seu primeiro gol na Copa do Mundo de Clubes e soma atuações discretas. O atacante ainda não brilhou na competição e agora divide com Flaco López a artilharia do time na temporada, com 11 gols.

Em clima de despedida, Estêvão admitiu que está sendo difícil manter a cabeça no Palmeiras. O jogador irá para o Chelsea ao final da Copa do Mundo de Clubes. Ele, inclusive, já ganhou uma despedida no Allianz Parque.

Estêvão, porém, pode se inspirar em Endrick e "chamar a responsabilidade" contra o rival carioca. A partida será amanhã, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Por onde anda Endrick?

O atacante defende o Real Madrid desde o meio do ano passado, e ainda não estreou no Mundial. Ele se recupera, na Espanha, de uma lesão no tendão conjunto da coxa direita.

O jogador, porém, está inscrito na competição. Dessa forma, ele pode aparecer no mata-mata.

Palmeiras e Real Madrid podem se encontrar apenas em uma eventual final. Os clubes estão em lados opostos da chave.