Oscar e Marcos Antônio treinam em 1º trabalho tático de Crespo no São Paulo

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o técnico recém-contratado Hernán Crespo comandou o primeiro trabalho tático de sua segunda passagem pelo São Paulo e contou com duas importantes notícias: os retornos de Oscar e Marcos Antônio.

Após aquecimento feito na parte interna das instalações do clube, os atletas foram dividido em dois grupos: enquanto um realizou um circuito físico, outro treinou com o Crespo, que comandou situações de jogo, como construções de jogadas e recomposição defensiva. Na sequência, fizeram enfrentamento entre as duas equipes.

Recuperados de lesão, os meio-campistas Marcos Antônio e Oscar foram liberados para trabalhar integralmente com o elenco são-paulino.

Já os atacantes Lucas e Ferreirinha, que se encontram em fase final de recuperação de contusão na fáscia plantar do pé esquerdo e de estiramento da cápsula posterior do joelho direito, respectivamente, permaneceram em atividades individuais com a fisioterapia.

O Tricolor deve retornar aos gramados contra o Flamengo, no Maracanã. Isso, é claro, se o time rubro-negro não chegar às fases finais do Mundial de Clubes.

Caso isso aconteça, o São Paulo volta a campo no próximo dia 16 de julho, quando encara o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero De Souza Marques, pela 14ª rodada do Brasileiro.