Novo acordo com Live Nation faz São Paulo ganhar participação em ingressos

Do UOL, em São Paulo (SP)

O novo acordo assinado entre São Paulo e Live Nation passa a dar ao Tricolor uma participação nos ingressos vendidos para os shows realizados no Morumbis.

O que aconteceu

O novo contrato teve um aumento significativo nos valores anuais. O anterior, assinado no final de 2023, previa R$ 60 milhões por cinco anos. O novo vínculo passa a valer a partir de agora e já com o aumento do valor.

Além do montante pago de forma fixa pela Live Nation ao São Paulo, o Tricolor também passa a ter participação nos ingressos vendidos. É uma porcentagem baixa, mas é uma novidade no contrato. O clube já tinha direito à parte das vendas com bebidas e alimentação.

Outra grande novidade é a possibilidade de utilizar o estádio mesmo quando estiver cedido para shows. O Tricolor garante que será possível mandar jogos no Morumbis sem apenas uma pequena parte da carga de ingressos, referente à arquibancada atrás do palco — que não invadirá mais o gramado e ficará atrás do gol.

Para agilizar a logística, a Live Nation se comprometeu a construir acessos fixos que facilitarão a montagem e desmontagem. Antes, era necessário remover cadeiras e recolocá-las para adequar acessos à pista dos shows.

A nova fase do acordo começa em 31 de outubro com show da banda Imagine Dragons. Segundo o anúncio, Linkin Park, Dua Lipa e Oasis também se apresentam ainda neste ano no estádio.