'Neymar me responderia?': Raphinha revela pergunta de Yamal antes de viagem

O atacante Raphinha revelou que Lamine Yamal quis saber se Neymar o responderia uma mensagem para marcar um 'encontro'.

Lamine não precisaria de nenhuma dica. Ele me perguntou de lugares para conhecer, se ele poderia ir para São Paulo, se o Ney responderia as mensagens [risos]. O nível que alcançou dá acesso a qualquer coisa que ele quiser, inclusive o Neymar. Não à toa estavam juntos. Me falou que vinha, falei que era legal conhecer, não tem como não passar férias no Brasil, praia, lugares novos. Eu costumo conhecer lugares novos de férias. Como bom brasileiro, falei para vir, conhecer e que obviamente o Neymar responderia. Não à toa estavam juntos e o Ney deu todo suporte para ele conseguir aproveitar bem Raphinha, em evento da Coristina D, marca que ele e a esposa Taia são os novos embaixadores

Lamine Yamal aproveitou as férias no Brasil. Ele esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Entre diversos 'rolês aleatórios', Yamal tomou sorvete de bolo de rolo em SP, apareceu na NBA House e surfou com Gabriel Medina.

A principal motivação da vinda da jovem estrela foi mesmo o encontro com Neymar. Ele foi até a mansão do craque em Mangaratiba, jogou futevôlei e basquete com o ídolo.