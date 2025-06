Mundial: Militão será relacionado pelo Real e pode fazer 1º jogo após lesão

O zagueiro Eder Militão estará os relacionados do Real Madrid para o jogo contra a Juventus e pode, nas oitavas do Mundial, voltar à ação cerca de oito meses após grave lesão no joelho.

O que aconteceu

O UOL apurou que o brasileiro ficará ao menos no banco de reservas no duelo da próxima terça. Real e Juve se encaram no Hard Rock Stadium, em Miami, disputando a vaga nas quartas da Copa do Mundo de clubes.

Está previsto que Militão atue por alguns minutos para retomar ritmo de jogo. No entanto, o plano do Real pode mudar dependendo do resultado e da atmosfera da partida.

Militão deixa gramado do Santiago Bernabeu de maca após se machucar em jogo entre Real Madrid e Osasuna Imagem: Denis Doyle/Getty Images

O zagueiro sofreu uma ruptura de ligamento cruzado do joelho direito em novembro do ano passado, em duelo contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Ele foi submetido a cirurgia e ficou fora de ação até junho, quando voltou a participar sem restrições dos treinamentos.

O jogador viajou para o Mundial com a expectativa de poder participar sem problemas do treinos e, se possível, ficar como opção para o técnico Xabi Alonso. Contra o Salzburg, no último jogo do Grupo H, o técnico montou uma linha de três zagueiros com Dean Huijsen, Rudiger e Tchouameni. O jogador alemão deixou a partida no segundo tempo e deu lugar a Jacobo Ramon.