Menos de 1%: Palmeiras é o brasileiro com mais chances de conquistar o Mundial

As oitavas de final do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, começam neste sábado com destaque para os quatro representantes brasileiros: Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Entre os 16 clubes que seguem na disputa, o Brasil é o país com o maior número de participantes nesta fase, mas com chances reduzidas de título, segundo projeções do supercomputador da Opta.

Assim como apontado antes do início da fase de grupos, o Paris Saint-Germain segue como o principal favorito, com 20,6% de probabilidade de ser campeão, seguido de perto pelo Manchester City, com 20,4%. A Inter de Milão completa o top 3, com 12,4%.

O Palmeiras é o clube não europeu mais bem posicionado, com 0,9% de chances, aparecendo na décima colocação. Em seguida, vêm Flamengo, com 0,5%, Botafogo, com 0,4%, e Fluminense, que aparece na última posição entre os classificados, com apenas 0,1%.

O mata-mata será aberto com um confronto brasileiro. Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O Flamengo entra em campo no domingo para enfrentar o Bayern de Munique, às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. Já o Fluminense joga na segunda-feira contra a Inter de Milão, às 16h, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Confira as chances de cada time segundo o supercomputador da Opta:

Paris Saint-Germain - 20,6%

Manchester City - 20,4%

Inter de Milão - 12,4%

Bayer de Munique - 11,3%

Chelsea - 10,4%

Real Madrid - 9,7%

Borussia Dortmund - 5,6%

Benfica - 4,2%

Juventus - 2,5%

Palmeiras - 0,9%

Flamengo - 0,5%

Al-Hilal - 0,4%

Botafogo - 0,4%

Inter Miami - 0,3%

Monterrey - 0,2%

Fluminense - 0,1%