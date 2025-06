Memphis diz que não sabia que advogados cobraram o Corinthians

Memphis Depay disse a Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, que não sabia das notificações enviadas pelos próprios advogados ao clube alvinegro cobrando o pagamento de uma dívida de pouco mais de R$ 6 milhões, informou Samir Carvalho na Live do Corinthians.

O Corinthians quitou hoje parte da dívida com o camisa 10 - no valor de R$ 1,4 milhão - referente aos direitos de imagem do atleta. O clube ainda deve R$ 4,7 milhões em premiações.

Amanhã, dirigentes do Corinthians e Memphis Depay têm uma reunião marcada no CT Joaquim Grava, onde o holandês é aguardado na reapresentação do time — para resolver a situação. O clube alvinegro oferecerá um acordo para quitar completamente a dívida.

O Corinthians pagou os direitos de imagem para o Memphis. O Corinthians considerava que não era nem um atraso porque o Corinthians estava esperando ele emitir a nota fiscal para pagar. [...] O Corinthians pagou a imagem, mas ainda deve cerca de R$ 4 milhões referentes a premiações.

Amanhã há uma reunião no CT Joaquim Grava e o Corinthians vai apresentar uma proposta para dividir a dívida em algumas prestações, para quitar toda a situação com o Memphis Depay. E ele se reapresenta. [...] Ele notificou o Corinthians duas vezes. Ele alegou para Fabinho Soldado que não estava sabendo [das cobranças].

