McLaren domina e Norris lidera segundo treino livre; Bortoleto termina em oitavo

Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1, realizado no Red Bull Ring, em Spielberg, nesta sexta-feira. O brasileiro Gabriel Bortoleto surpreendeu novamente e terminou em oitavo lugar, a cerca de oito décimos do tempo do líder.

O pódio foi completo por Oscar Piastri (McLaren), que terminou o treino em segundo lugar, e Max Verstappen (Red Bull), em terceiro, com tempos de 1min04s737 e 1min04s898, respectivamente.

O treino

A segunda sessão de treino foi definida rapidamente. Nas suas primeiras voltas, Lando Norris registrou o tempo de 1min04s580, que garantiu a liderança da prova. O piloto testou todos os tipos de pneus ao longo do trajeto, mas manteve a melhor marca com os pneus macios.

Oscar Piastri se aproximou de Norris, reforçando a dominância da McLaren. O australiano utilizou pneus duros e terminou em segundo, com o tempo de 1min04s737.

Ao contrário da primeira sessão, que teve chuva no final, esta etapa de treino contou com clima firme durante toda a sua duração.

The chequered flag is out ? Lando Norris tops the timesheets for FP2#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/JGwkQqLZFx ? Formula 1 (@F1) June 27, 2025

A Fórmula 1 segue com suas atividades neste sábado com o terceiro e último treino livre, às 07h30 (de Brasília). A classificatória que define o grid de largada para o GP da Áustria está marcada para às 11h.

O Grande Prêmio da Áustria ocorre neste domingo, às 10h, no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Confira os dez primeiros colocados do TL2: