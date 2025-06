Max Holloway faz alerta antes de Do Bronx vs Topuria: "Estão menosprezando Charles"

Principal atração do card do UFC 317, que acontece neste sábado (28), em Las Vegas (EUA), a disputa entre Charles 'Do Bronx' Oliveira e Ilia Topuria, válida pelo cinturão peso-leve (70 kg), tem sido um dos assuntos mais comentados na comunidade do MMA nos últimos tempos. Agora quem resolveu dar o seu pitaco e criticar a análise de parte dos fãs e especialistas foi o havaiano Max Holloway, ex-campeão peso-pena (66 kg) e atual 4º colocado no ranking até 70 kg do Ultimate.

Em um vídeo publicado no seu próprio canal do 'Youtube', Holloway fez um alerta para as pessoas que, na sua opinião, estão equivocadamente menosprezando o brasileiro no confronto contra o georgiano radicado na Espanha. Isso porque, para o havaiano, além de ser um ex-campeão dos leves, Do Bronx costuma ter apresentações ainda mais impressionantes no octógono do UFC quando é visto como 'zebra', como é o caso da disputa deste sábado contra Topuria.

"Se Ilia conseguir uma finalização ou um nocaute, isso não me surpreenderia. Se Charles vencer com uma finalização ou até mesmo um nocaute, isso não me surpreenderia. Essa luta está em aberto. Muitas pessoas estão desprezando Charles Oliveira, mas ele cresce quando é azarão. (...) Se eu fosse um homem de apostar, nessa luta, e Charles sendo azarão, quer dizer, Charles Oliveira é um dos melhores lutadores do mundo como azarão. Eu não vou escolher um vencedor. Deve ser uma luta muito divertida", comentou Holloway.

Topuria favorito?

De fato, além das 'odds' nas bolsas de apostas, a maioria das opiniões de fãs e especialistas sobre o confronto entre Ilia Topuria e Charles Do Bronx apontam favoritismo do georgiano sobre o brasileiro. Apenas levando em consideração manifestações recentes, Jorge Masvidal, Alexander Volkanovski, Aljamain Sterling e Robert Whittaker - todos detentores de algum cinturão do UFC em algum momento de suas carreiras - se posicionaram publicamente no time que acredita na vitória de 'El Matador' sobre o atleta paulista neste sábado. Resta saber se a análise da maioria vai ser certeira ou se o lutador tupiniquim vai sorrir por último.

