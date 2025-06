Mauro Cezar: Flamengo deve abrir mão de Arrascaeta para pressionar o Bayern

Se o Flamengo quer manter seu estilo de jogo contra o Bayern de Munique, Filipe Luís terá que sacar Arrascaeta do time titular e escalar uma linha de frente para pressionar o time bávaro, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

O fato de o Arrascaeta ter jogado muitos minutos na terça contra o Los Angeles já foi um sinal. E o Filipe Luis falou depois da coletiva que vai tentar fazer o jogo do Flamengo do jeito que é, ou seja, o jogo de pressão. É o caminho. O Flamengo não sabe jogar de outra maneira, não vai saber jogar retrancado. Se der a bola para o adversário, vai ficar correndo para lá e para cá e vai acabar se desgastando.

O Flamengo deve jogar assim e é o único caminho. Não vejo outro. E para jogar assim, não dá para ter o Arrascaeta. Então, acho que vai jogar o Plata ou Bruno Henrique ou os dois.

O colunista cravou o que considera a escalação ideal do Mengão contra o Bayern.

Imagino a linha defensiva com o Wesley, os dois Léos e o Alex Sandro; o meio de campo acho que vai o Pulgar, o Gerson e o Jorginho; Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Esse é o time mais 'pressionante', como o próprio técnico gosta de dizer, que o Flamengo pode colocar em campo. Gente com força, velocidade e condição de colocar mais intensidade para pressionar o adversário.

O jogo vai ser disputado no momento mais quente do dia em Miami, com previsão de 31 graus quando a bola rolar. Pode colocar uma sensação térmica de 34 a 35 graus para quem está jogando. É óbvio que isso pesa muito mais para o time alemão. Só que se deixar o Bayern com a bola, ele vai fazer a bola girar. Tem que colocar intensidade no jogo e tentar fazer com que o time adversário também seja obrigado a jogar de forma mais intensa.

Na visão do colunista, o Rubro-Negro tende a ser derrotado se fugir da sua característica de jogo e conceder a bola à equipe alemã.

Para Mauro Cezar, é preciso ser Flamengo para sonhar com a vaga nas quartas de final do Mundial.

Se o Flamengo tentar jogar da maneira como o Botafogo jogou contra o PSG, a chance de perder é enorme. Tem que tentar ser um time que pressione alto, fique com a bola, duele pela bola, que é a característica do time, para fazer também com que a equipe adversária seja obrigada a marcar, a correr, a brigar para recuperar a posse. E aí tentar igualar o jogo na medida do possível.

Flamengo e Bayern se enfrentam no domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

