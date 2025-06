Manchester City é o único time com 100% de aproveitamento na fase de grupos do Mundial de Clubes

O Manchester City foi o único clube que terminou a fase de grupos do Mundial de Clubes com 100% de aproveitamento. A equipe do técnico Pep Guardiola foi a líder do grupo G, com nove pontos conquistados.

Com três vitórias em três jogos, o Manchester City marcou 13 gols e sofreu apenas dois. Além disso, segundo dados do Sofascore, o clube inglês criou 16 grandes chances e cedeu três. A equipe ainda teve médias de 20 finalizações realizadas, 7,3 chutes sofridos e 72,7% de posse de bola por jogo.

O Manchester City encerrou a fase de grupos com o melhor ataque do Mundial de Clubes, à frente de Bayern de Munique (12 gols), Juventus (11 gols) e Benfica (nove gols). A equipe ainda teve a quarta melhor defesa, atrás apenas de Paris Saint-Germain, Al-Hilal e Monterrey, que sofreram apenas um tento cada.

Durante a fase de grupos, o clube inglês estreou com vitória sobre o Wydad Casablanca, por 2 a 0, e em seguida goleou o Al-Ain, por 6 a 0. Na última rodada, garantiu a liderança da chave com mais uma goleada, dessa vez sobre a Juventus, por 5 a 2.

Nas oitavas de final, o Manchester City vai enfrentar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Inter de Milão e Fluminense.