Jovem prodígio renova com o Arsenal por cinco temporadas: 'Quero deixar um legado aqui'

Muitos jovens investem no futebol sonhando em defender as cores do clube de coração. E com Myles Lewis-Skelly não foi diferente. No Arsenal desde os oito anos, o prodígio meia que também atua de lateral assinou nesta sexta-feira um contrato por cinco temporadas e não escondeu a ambiciosa meta: "Deixar um legado no clube."

Depois de uma grande primeira temporada no time profissional, mostrando personalidade em partidas da Liga dos Campeões e no Campeonato Inglês, Myles Lewis-Skelly despertou interesse em alguns clubes, mas o Arsenal resolveu valorizar sua revelação, destaque em todas as divisões da categoria da base, e acertou um novo acordo.

"Myles Lewis-Skelly assinou um novo contrato de longo prazo com o clube. O jovem de 18 anos teve uma temporada de destaque em 2024/25, tornando-se o mais recente jogador formado em nossa base do Hale End a consolidar sua posição no time principal", anunciou o clube.

Ainda com 17 anos, o jovem inglês ingressou a equipe profissional de Mikel Arteta disputando 39 partidas na lateral-esquerda. A estreia ocorreu no empate por 2 a 2 fora de casa, contra o Manchester City, em setembro de 2024. A primeira partida no time titular veio alguns dias depois, nos 5 a 1 no Bolton Wanderers, pela Copa da Liga Inglesa.

O garoto também sempre esteve presente na seleção da Inglaterra de base e foi convocado em março para a equipe principal. Ele comemora a boa fase e o reconhecimento do Arsenal prometendo manter a alto rendimento.

"Estou muito orgulhoso e feliz. Sei que essas palavras são simples, mas acho que resumem como me sinto assinando por este clube. Sou um torcedor e é como um sonho que se tornou realidade", disse. "Eu incorporei os valores de Hale End e superei. Ainda tenho muitos anos pela frente, então se eu puder continuar humilde e sendo uma boa pessoa, isso é o mais importante para mim."

Ganhar sequência de jogos e títulos está em suas metas. "Sei que tirei muita experiência dos jogos, dos momentos positivos e dos erros que cometi. Definitivamente, estou mais preparado para a próxima temporada. Só quero continuar aprendendo e melhorando. Quero deixar um legado", esbanjou confiança.

"Quero vencer tudo o que há para vencer no esporte. Quero ganhar troféus nos maiores palcos, sendo uma pessoa que está sempre aprendendo e mantém os pés no chão, o que é muito importante", completou.