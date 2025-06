Fla mandante? Zagueiro do Bayern sinaliza 'jogo fora de casa' nas oitavas

Do UOL, em São Paulo

Titular em dois dos três jogos do Bayern de Munique neste Mundial de Clubes, o zagueiro Jonathan Tah, recém-chegado ao time alemão, disse que sua equipe deve encarar o duelo contra o Flamengo, válido pelas oitavas de final do torneio, como um "jogo fora de casa". Sul-americanos e europeus jogam no domingo, a partir das 17h (de Brasília), em Miami, por uma vaga nas quartas.

Será um jogo fora de casa porque certamente haverá muitos torcedores sul-americanos no estádio. Precisamos novamente, assim como foi contra o Boca Juniors, mostrar nossa seriedade em campo Jonathan Tah, ao site do Bayern

O que mais ele falou?

Diferenças entre Europa e América do Sul. "A intensidade sul-americana é marcante. É um tipo diferente de futebol. Temos que nos adaptar a isso e, ao mesmo tempo, seguir com nosso modelo de jogo."

"Confinamento" nos EUA ajudou na adaptação? "Sou novo e preciso me firmar. Não tem preço para mim poder passar tanto tempo com meus companheiros e comissão para coonhecer melhor a todos. Isso só me ajuda a ter um início mais fácil para a nova temporada."

Raio-X do Mundial. "Contra o Benfica, simplesmente não fomos bem, mas acho que a primeira partida, contra o Auckland, foi um pouco minimizada: sei que não vamos receber os maiores elogios, mas vencer por 10 a 0 dá trabalho e serviu para mostrar a seriedade que tivemos. É exatamente disso que precisamos."