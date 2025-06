Jonathan Cafu aciona Corinthians na Justiça e cobra R$ 2,5 milhões

Ex-atacante do Corinthians, Jonathan Cafu acionou o clube na Justiça. O jogador entrou com uma ação na Justiça do Trabalho e cobra R$ 2,5 milhões do Timão.

Jonathan Cafu entrou com a ação para cobrar parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que não foram pagas enquanto ele ainda estava no clube, entre 2020 e 2023. O valor também envolve multas.

Segundo o ge, que antecipou a informação, o juiz Eduardo Rockenbach Pires marcou uma audiência para cuidar do caso para o próximo dia 24 de setembro. A Gazeta Esportiva confirmou a ação de Cafu na Justiça do Trabalho.

1??3?? anos do primeiro jogo da final da CONMEBOL Libertadores de 2012. ?? Em plena La Bombonera e com gol de Romarinho, o Corinthians empatou com o Boca Juniors em 1?? a 1?? e levou a decisão para o Pacaembu na semana seguinte. ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/TK5vQgIG1L ? Corinthians (@Corinthians) June 27, 2025

Jonathan Cafu chegou a defender o Corinthians apenas em 2020, ano do futebol pandêmico. Nos outros três anos de contrato, o atacante foi emprestado ao Cuiabá. Sendo assim, ele ficou vinculado ao Timão até o final de 2023.

Com a camisa do Corinthians, Jonathan Cafu disputou somente três partidas, sendo apenas uma como titular, e não contribuiu com gols ou assistências.

Atualmente, o atacante defende o Botafogo-SP. Nesta temporada, ele soma dois gols e uma assistência em 24 jogos.