Jogos de hoje, 27/06/2025: veja horários e onde assistir

A semana está chegando ao fim e nesta sexta-feira (27), o dia não está tão cheio assim no calendário do futebol. Isso porque, com o fim da primeira fase, o Mundial de Clubes deu uma pausa e retornará no final de semana com os duelos de oitavas de final.

Desta forma, nesta sexta-feira (27) acontecerão apenas confrontos das Séries B e D do Brasileirão e o amistoso da Seleção Brasileira Feminina. Abaixo, confira os detalhes e onde assistir aos jogos de hoje.

Jogos de hoje, 27/06/2025

Amistoso da Seleção Feminina

16h10 - França x Brasil | SporTV

Brasileirão Série B

20h30 - Criciúma x Avaí | Disney+

Brasileirão Série D