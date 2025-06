Inter de Limeira vence Cianorte e se isola na liderança do grupo pela Série D

Nesta sexta-feira, pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira recebeu o Cianorte no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Lucas Douglas e Antônio Gabriel.

Com o resultado positivo, o time paulista emendou o oitavo jogo invicto na competição (cinco vitórias e três empates), alcançou 21 pontos e se isolou na liderança do Grupo 7. O Goiatuba, com 14 somados e um jogo a menos é o time que aparece logo atrás. O Cianorte, por sua vez, desperdiçou a chance de dormir na vice-liderança e ficou estacionado em terceiro, com os mesmos 13 conquistados.

A Inter de Limeira retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Cascavel, pela 11ª rodada da Série D. A bola rola às 16h (de Brasília), novamente no Estádio Major José Levy Sobrinho. No mesmo dia e rodada, mas às 15h, o Cianorte recebe o Monte Azul no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, no Paraná.

Aos sete minutos de jogo, Claudinho, da Inter de Limeira, soltou para Lucas Douglas, que carregou e mandou um bonito chute no canto direito do goleiro.

Até que aos 21, foi a vez de Antônio Gabriel ampliar. O jogador pegou o rebote do arqueiro do Cianorte e completou para as redes.