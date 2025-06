Há 13 anos, Romarinho salvava o Corinthians em La Bombonera na final da Libertadores

O dia 27 de junho marca mais um aniversário da primeira partida da final da Libertadores de 2012, o jogo histórico entre Boca Juniors e Corinthians, em La Bombonera, que abriu caminho para a conquista continental inédita do Timão. Destaque ficou para o lindo gol de Romarinho, que completa 13 anos.

Pela primeira vez jogando a decisão do torneio, a equipe brasileira teria que encarar não somente o tradicional Boca, mas também a mística atmosfera formada no estádio de Buenos Aires.

Danilo, um dos líderes do elenco corintiano na conquista da Libertadores, deu lugar a Romarinho na partida contra o Boca

Comandado pelo técnico Tite, o Alvinegro foi a campo com Cássio; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex; Jorge Henrique e Sheik.

A pressão argentina deu resultado, e no início da partida o Corinthians sofreu com algumas chances de perigo. O placar só foi modificado no segundo tempo, aos 25 minutos, quando Santiago Silva cabeceou escanteio cobrado na área e mandou para o fundo do gol.

O 1 a 0 complicava a vida do Timão, que teria a obrigação de vencer na volta, no Pacaembu. Foi então que, aos 39, Tite fez a substituição que mudaria a história do clube. O experiente Danilo saiu para dar lugar ao jovem Romarinho, na época com 21 anos e fazendo sua estreia na Libertadores pelo Corinthians.

No primeiro jogo da final da Liberta, a tão lembrada cavadinha de Romarinho contra o Boca Juniors, em plena La Bombonera, saiu quando o relógio caminhava para os 40 minutos da etapa final.

Aos 41, Paulinho roubou a bola de Riquelme, mandou para Emerson Sheik, que girou, quase caiu, mas achou o passe em profundidade para o camisa 31. Sozinho na área, Romarinho tocou por cima do goleiro do Boca, em seu primeiro toque na bola no jogo, para marcar o tento antológico de empate, calando a Bombonera e garantindo o empate em 1 a 1.

Na volta, uma semana depois, o Corinthians acabaria vencendo por 2 a 0 e erguendo pela primeira vez o título de campeão da América.