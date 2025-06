Fonseca estreia em Wimbledon contra tenista 'local' que já bateu duas vezes

O sorteio de Wimbledon definiu que João Fonseca está no quarto quadrante do torneio e estreará contra um rival da Inglaterra que ele já bateu duas vezes neste ano.

O que aconteceu

O brasileiro encara o inglês Jacob Fearnley na primeira rodada do Grand Slam inglês. Será a primeira participação de João no principal evento da temporada da grama. No ano passado, quando estava fora do top 200, ele caiu no primeiro compromisso do qualificatório, mas agora está em 57º e já tem ranking para entrar direto na chave principal. Já o adversário, natural de Worcester, a cerca de 2h de distância de Londres, disputa o torneio da capital pela segunda vez

Fearney é o número 51 do mundo e foi derrotado por Fonseca no Challenger de Camberra e em Indian Wells, ambos na quadra dura. O primeiro confronto ocorreu no início de janeiro, com o carioca de 18 anos vencendo por duplo 6/3 na semi do torneio que veio a ser campeão —ele era o 145º e o rival, o 99º do mundo. Depois, em março, o brasileiro voltou a vencê-lo na estreia do Masters 1000, desta vez por 6/2, 1/6 e 6/3, quando eram, respectivamente, os números 80 e 81 do ranking.

João Fonseca comemora durante jogo contra Jacob Fearnley no Masters 1000 de Indian Wells Imagem: Frey/TPN/Getty Images

No entanto, o duelo agora será na grama. Há duas semanas, o inglês de 23 anos chegou às quartas do ATP 500 de Queen's, sendo derrotado pelo vice-campeão Lehecka.

Quem passar enfrenta na próxima rodada o vencedor do duelo entre o holandês Griekspoor e o norte-americano Brooksby. O primeiro é o cabeça de chave número 31 do torneio e favorito contra o adversário que ocupa a 149ª posição no torneio.

O tenista número 1 do Brasil está no quadrante de Alcaraz em Wimbledon, mas só poderá enfrentar o espanhol nas quartas. Antes, ele pode medir forças contra Holger Rune, oitavo cabeça de chave.

João Fonseca no jogo contra Taylor Fritz, em Eastbourne Imagem: Charlie Crowhurst/Getty

João Fonseca chega em Wimbledon vindo de sua primeira vitória na grama. Após cair na primeira rodada em Halle, o brasileiro venceu na estreia em Eastbourne antes de ser eliminado pelo top 5 Taylor Fritz.