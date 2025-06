Fluminense se interessa por Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns

O bom desempenho de Lucas Ribeiro no Mundial de Clubes chamou a atenção do Fluminense. O time carioca fez uma sondagem em relação à situação do brasileiro que atua no Mamelodi Sundowns, da África do Sul, segundo informações do jornalista Venê Casagrande.

No Mundial, ele disputou três partidas, com 1 gol e 1 assistência. Seu nome ficou em alta principalmente devido ao golaço marcado contra o Borussia Dortmund, em uma linda jogada individual.

Lucas Ribeiro tem 26 anos e, no Brasil, atuou apenas em clubes do Maranhã (Moto Club e Pinheiro). Em 2017, foi para a Europa e defendeu times da França e Bélgica.

Números de Lucas Ribeiro

A chegada ao Mamelodi Sundowns aconteceu na temporada 2023/24. No time sul-africano, disputou 83 jogos, com 36 gols e 20 assistências.

A contratação de Lucas Ribeirão não é fácil. O Mamelodi estaria solicitando R$ 16 milhões pelos direitos do atleta e há uma forte concorrência de um clube do Catar.