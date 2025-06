Flu já usou 69% do elenco no Mundial enquanto Renato elogia 'perseguidos'

O Fluminense rodou bastante seu elenco nos três jogos que fez até o momento no Mundial de Clubes. Alguns nomes utilizados por Renato Gaúcho, aliás, ganharam voto de confiança do treinador mesmo sob críticas de parte da torcida.

Opções vastas

O Tricolor já utilizou 69% de todo o elenco relacionado para o torneio. Ao todo, 22 dos 32 jogadores convocados entraram em campo nos EUA.

O Fluminense só perde no quesito para o Flamengo, que usou um atleta a mais em relação ao rival. O rubro-negro, no entanto, atuou na última rodada com parte do time reserva porque já estava classificado antecipadamente. Palmeiras (21) e Botafogo (20) completam a lista dos brasileiros.

A rodagem do elenco é uma das marcas de Renato Gaúcho, que usou até nomes "perseguidos" por parte da torcida — e gostou do que viu. Nomes como Renê e Thiago Santos já ganharam minutos e foram bastante elogiados pelo treinador, enquanto Ignácio, reserva de Thiago Silva, acabou o jogo contra o Mamelodi como melhor em campo.

Sobre o Thiago Santos: o torcedor, pelo estilo de jogo, não gosta do jogador. Mas para o treinador, um jogador como esse é importante. É um pitbull na frente da área. É um jogador que é perseguido pelo torcedor pelo estilo, mas não pelo treinador. A mesma coisa acontece com o Renê. Lembro que ele era perseguido e, hoje, fez novamente uma grande partida. O torcedor não tem tanto carinho por um jogador, mas o treinador tem Renato Gaúcho

A lista dos utilizados poderia até ser maior: Soteldo, por exemplo, foi contratado para ser peça-chave do elenco, mas uma lesão muscular barrou o venezuelano. Ele corre contra o tempo para estrear pelo Fluminense contra o Bayern de Munique, na segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial.

Os nomes já utilizados por Renato

Fábio Samuel Xavier Guga Thiago Silva Freytes Ignácio Thiago Santos Renê Fuentes Nonato Bernal Hércules Martinelli Lima Ganso Arias Paulo Baya Serna Keno Everaldo Canobbio Cano

Quem ainda não jogou?