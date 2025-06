Flamengo x Bayern: números e curiosidades do duelo pelo Mundial de Clubes

Flamengo e Bayern de Munique prometem no domingo disputar um dos duelos mais empolgantes das oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Será um clássico confronto de estilos entre América do Sul e Europa.

O Mengão já derrubou um europeu no torneio ao vencer o Chelsea por 3 a 1. Agora, terá pela frente uma equipe que tem um ataque arrasador.

Flamengo x Bayern: confira os números do confronto