Flamengo quer ser Bayern? Estudo para ser clube global teve ida à Alemanha

Que o Flamengo pensou em ser igual ao Bayern não é uma afirmação verdadeira, mas o clube brasileiro estudou muito o modelo de seu rival deste domingo, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo de Clubes. Tem o Bayern como referência.

A estratégia não foi criada na gestão Rodolfo Landim, como se fez parecer pelas discussões envolvendo possíveis modelos para a construção do novo estádio no Gasômetro.

Passou muito mais pela ideia nascida da cabeça do atual presidente, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. "A Adidas criou uma agenda para nossos encontros pré-final da Champions League, na Europa. O Bayern foi um destes parceiros", conta o presidente.

Como funciona o Fla-Bayern

A Adidas é fornecedora de material esportivo do Flamengo e proprietária de 8,3% das ações do Bayern. Na Alemanha, a legislação exige que o clube detenha 50% mais um das ações. O rubro-negro chegou a estudar modelos parecidos para a criação de seu estádio. Na gestão de Rodolfo Landim, chegou a haver entrevistas cogitando modelos com criação de SAF em que acionistas tivessem porcentagens, mas sem abrir mão da maior parte de suas ações.

"O Bayern fez uma SAF vendendo três fatias de 8,3% das ações e mantendo 75%" A frase foi dita por Rodolfo Landim, em dezembro de 2023, depois da visita agendada pela Adidas. Não era bem assim. Não existe modelo de Sociedade Anônima do Futebol na Alemanha. Pode ser um exemplo, mas não um modelo igual ao que Landim chegou a defender. Uma empresa, não uma SAF, porque a legislação alemã não prevê sociedades assim, diferente da Espanha, onde existesm Sociedades Anônimas Deportivas (SAD).

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, diz que o Bayern não é um modelo para o Flamengo. É diferente. "Modelo o Bayern não é, porque cada clube vive realidade diferente. Mas é uma referência", afirma o dirigente. Bap esteve na visita à Alemanha, em 2023, junto com Rodolfo Landim, então presidente. "Discutimos o modelo deles, sua governança. Foi circunstancial", diz.

Gabigol e Lewandowski na Fla TV

Em 2021, a Fla TV raealizou um encontro virtual entre Gabigol e Lewandowski. Os dois vestiam as camisas nove de seus times, que tinham a marca das três listras como fornecedora do material esportivo. Lewandowski tinha sido campeão da Champions League de 2020 pelo Bayern, Gabigol da Libertadores pelo Flamengo, em 2019.

Lewandowski fetejou: É interessante falar com Gabi. Me sinto muito bem com isso. Fazer online é diferente para mim", disse o centroavante polonês durante o encontro. "O prazer é todo meu", retribuiu o atacante rubro-negro. "É muito bom falar com um cara de quem sou fã e que hoje é o melhor jogador do mundo", disse Gabigol.

A experiência foi um das ações conjuntas entre os dois clubes. Não há, neste momento, outras ações programadas. Os dois clubes são parceiros, têm relação diplomática intensa. O Bayern segue sendo referência para que o Flamengo seja uma marca global e dominante dentro de seu país. Neste domingo, a situação é diferente. O duelo é para saber qual dos dois clubes conseguirá a vaga nas quartas-de-final da Copa do Mundo de Clubes.