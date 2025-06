Fim de semana de Mundial pode marcar adeus de Gerson, Igor Jesus ou Estêvão

Do UOL, no Rio de Janeiro

As oitavas de final do Mundial de Clubes têm um clima de despedida. O fim de semana pode marcar o adeus de Igor Jesus ou Estêvão, além de Gerson.

As torcidas e diretorias de Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão atentas.

Em relação a Igor Jesus e Estêvão, uma despedida já é certa. Porque Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste sábado. Um dos dois ficará pelo caminho na competição e partirá para o novo capítulo na carreira.

Com Gerson, além de depender do desfecho do confronto com o Bayern de Munique, domingo, o adeus ao Flamengo depende do pagamento da multa rescisória por parte do Zenit, da Rússia.

Igor Jesus teve uma ascensão meteórica no Botafogo e está de malas prontas para o futebol inglês.

O destino é o Nottingham Forest. As lágrimas já vieram no jogo contra o Ceará, pelo Brasileirão, quando ele fez o último jogo no Nilton Santos.

Estêvão também vai para a Inglaterra. O Chelsea ainda está no Mundial e vai jogar contra o Benfica nas oitavas. Se Palmeiras e Chelsea avançarem, vão se enfrentar nas quartas de final. Imagina como estará Estêvão?

Ele já admitiu que tem sido difícil administrar o psicológico no Mundial, considerando a proximidade do momento de mudança de ares.

Com Gerson, o clima de despedida foi mais hostil na saída do Brasil rumo aos Estados Unidos. Ele foi alvo de xingamentos no aerofla.

Mas o nível de atuação durante a competição mostrou que ele estava muito focado no Flamengo — o que reduziu a pressão sobre ele.

A diferença entre Gerson e os outros dois é que não há nada assinado ou anunciado pelos clubes envolvidos (Flamengo e Zenit). A multa é de 25 milhões de euros. Se os russos pagarem, levam.

O que dá para dizer é que, entre os três, uma certeza é que o eventuais adeus não seja neste fim de semana. Mas a tabela impede que todos eles saiam plenamente satisfeitos.