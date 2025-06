Ex-diretor revela que Sergio Ramos se interessou em jogar no Corinthians, mas diz: "Faltou dinheiro"

No ano passado, o Corinthians tentou contratar o zagueiro Sergio Ramos, que teria mostrado interesse em atuar pelo clube. No entanto, o Timão esbarrou nos altos valores pedidos pelo defensor. Pelo menos foi o que revelou Vinicius Cascone, ex-diretor jurídico do clube.

À época, Sergio Ramos estava livre no mercado após não renovar contrato com o Sevilla. O Corinthians chegou a ter tratativas com o zagueiro, mas elas não avançaram pela falta de poderio financeiro do clube. Atualmente, o defensor está no Monterrey, do México.

"Esse jogador já tinha sinalizado que queria vir jogar no Corinthians. Só que, na proposta financeira, nós não conseguimos os parceiros de fora para fechar isso. É um jogador que está no Mundial hoje. Tinha um potencial gigante e fez gol no Mundial, mostrando que está firme ainda (risos)", afirmou Cascone em entrevista ao podcast Deu Zebra Cast.

O ex-diretor tentou manter o sigilo inicialmente, mas posteriormente confirmou que o jogador mencionado acima era Sergio Ramos. Contudo, embora tenha recebido sinal positivo do zagueiro, o Timão não conseguiu viabilizar parceiros comerciais dispostos a arcar com o salário do espanhol.

"O irmão dele sinalizou positivamente. Ele pediu bastante, mas tínhamos buscado alguns parceiros comerciais. Dois já tinham adiantado, mas não sustentaram, então não conseguimos avançar. Foi uma conversa conduzida pelo Pedro Silveira (ex-diretor financeiro) e por mim. Faltou dinheiro, não tinha como", completou Cascone.

Revelado nas categorias de base do Sevilla, Sergio Ramos construiu carreira vitoriosa em um dos maiores clubes do mundo: o Real Madrid. O zagueiro conquistou 22 títulos no time merengue. Ele também chegou a atuar no PSG por duas temporadas, e voltou ao Sevilla na temporada 2023/24.

Livre no mercado após deixar o Sevilla, Ramos assinou com o Monterrey em fevereiro deste ano. Pelo clube mexicano, o zagueiro soma 12 partidas, todas como titular, e tem cinco gols marcados.