Escalação: Botafogo finaliza preparação e deve ter novidades contra o Palmeiras

O Botafogo concluiu, nesta sexta-feira, sua preparação para o confronto diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, no complexo de treinamentos do Philadelphia Eagles. A partida, marcada para este sábado, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, colocará frente a frente dois times que disputaram ponto a ponto títulos nacionais e continentais nas últimas temporadas.

A principal atenção do dia ficou em torno de Jair. De acordo com o ge, o zagueiro foi poupado da primeira parte do treino por conta de uma sobrecarga muscular, permanecendo na academia em trabalho com a fisioterapia. Ele retornou ao campo na etapa final da atividade, voltada à parte tática. Apesar do incômodo, não há lesão diagnosticada, e o defensor deve estar à disposição para a partida decisiva.

O técnico Renato Paiva tem uma ausência certa: o volante Gregore, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, a tendência é que Cuiabano ganhe vaga entre os titulares, atuando mais adiantado pelo lado esquerdo, enquanto Alex Telles retorna à lateral. Allan e Marlon Freitas devem formar a dupla de volantes, com Savarino e Artur completando o setor de criação. Igor Jesus segue como referência no ataque.

A provável escalação do Alvinegro tem: John; Vitinho, Jair (ou Kaio Fernando), Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Savarino, Cuiabano e Artur; Igor Jesus.

No complexo de treinamentos do Philadelphia Eagles, o Botafogo está pronto para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes.

O Botafogo chega confiante após sobreviver ao chamado "grupo da morte", em que eliminou Atlético de Madrid e Seattle Sounders e ainda venceu o PSG por 1 a 0. Já o Palmeiras passou invicto pela fase de grupos, enfrentando adversários como Inter Miami, Porto e Al Ahly.

Além da vaga nas quartas, o duelo deste sábado carrega um histórico recente recheado de tensão: desde 2023, as equipes se enfrentam em partidas decisivas, com viradas históricas, eliminações marcantes e até disputas diretas por título. O vencedor do confronto brasileiro enfrentará quem avançar de Chelsea x Benfica, que jogam no mesmo dia, às 17h (de Brasília), em Charlotte.