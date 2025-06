Embalo e retrospecto: por que acreditar em Bia e Fonseca em Wimbledon

O sorteio definiu Jacob Fearnley (Grã-Bretanha) e Rebecca Sramkova (Eslováquia) como adversários de João Fonseca e Bia Haddad, brasileiros nas chaves de simples de Wimbledon. No UOL News, o jornalista Rafael Siviero analisou os confrontos.

Ele destacou que o bom momento e o retrospecto recente de João Fonseca diante do adversário pesam a favor do brasileiro. Para Bia Haddad, a volta de bons resultados nas últimas semanas é um motivo para acreditar na vitória.

O Fearnley é um britânico, sabe jogar na grama, está em casa em Wimbledon. Mas o João está embalado, jogou bem nessa semana, fez frente ao número 5 do mundo, está pegando o jeito de jogar na grama e já ganhou do Fearnley esse ano duas vezes. [...] É uma estreia 'ganhável' para o João, mas também não dá para bobear muito.

A Bia lidera o confronto direto, mas são confrontos mais antigos. Nos mais recentes, a Bia ganhou ano passado e perdeu esse ano. É um jogo complicado, a Sramkova fez uma boa gira de grama, mas a Bia conseguiu boas vitórias nas últimas semanas, então dá para confiar.

Rafael Siviero

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.