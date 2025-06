Em recuperação de lesão no Flamengo, De la Cruz não descarta chance de retornar contra o Bayern

Nesta sexta-feira, em entrevista exclusiva à Flamengo TV, o meio-campista Nico De la Cruz falou da recuperação de sua lesão no joelho. O meio-campista não atua desde o dia 18 de maio.

"Estou bem melhor, muito melhor, na verdade. Melhorando dentro dos prazos que acertamos com o departamento médico. Estou tranquilo, com a cabeça boa, que é o mais importante nessa situação, estar com a cabeça boa e focado", disse.

O atleta uruguaio afirmou que o objetivo é retornar aos gramados contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

"É a ideia. É para isso que estou trabalhando. Obviamente eu não me deixo levar pela ansiedade, mas essa é a ideia. É a ideia de poder estar em campo no domingo. Sabemos que os prazos são muito curtos, mas se não der, vai ser no próximo jogo e assim vamos trabalhando, pois tenho a confiança que a equipe vai passar", comentou.

De la Cruz ainda analisou o duelo com o time alemão. Para ele, o Flamengo tem totais condições de enfrentar o adversário de igual para igual.

"A nossa equipe está muito bem. A confiança e a serenidade que estamos enfrentando as partidas e agora vendo de fora, tento analisar um pouco mais o lado futebolístico, mas também o lado mental, e estamos muito fortes, estamos vivendo um grande momento, que não nos permite perder o foco de que viemos disputar de igual para igual. Temos um grande elenco para isso e temos condições de enfrentar o Bayern da melhor maneira possível", finalizou.

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. Quem avançar, encara o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Inter Miami.