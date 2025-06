Do Bronx e Pantoja batem o peso e confirmam disputas de título no UFC 317

Escalados para estrelarem as duas lutas principais do UFC 317, os brasileiros Charles 'Do Bronx' Oliveira e Alexandre Pantoja cumpriram com suas obrigações e passaram sem sustos pela balança da pesagem oficial do evento, nesta sexta-feira (27). Assim, os atletas tupiniquins confirmaram suas disputas de título contra Ilia Topuria e Kai Kara-France, neste sábado (28), em Las Vegas (EUA).

Terceiro atleta a se apresentar no palco da pesagem desta sexta-feira, Charles Do Bronx cravou 70 kg na balança, cerca de 200 gramas abaixo do necessário para disputas de cinturão na divisão dos leves (70 kg). A participação do seu adversário na cerimônia foi um pouco mais dramática.

Mesmo visivelmente confiante, Ilia Topuria - primeiro lutador a subir na balança - teve seu peso anunciado de forma equivocada pelo representante da Comissão Atlética de Nevada, que cantou 70,5 kg, ou seja, acima do limite exigido para lutas de título. Na 'revisão', o profissional responsável pela aferição do peso dos atletas voltou atrás e apontou 70,3 kg como a marca real do georgiano. Do Bronx e Topuria lutam pelo cinturão vago dos leves neste sábado.

Co-main event de pé

Quem também passou tranquilo pela balança foi Alexandre Pantoja. O campeão peso-mosca (57 kg), que coloca seu título em jogo contra Kai Kara-France neste sábado, bateu 56,7 kg - mesma marca atingida pelo seu oponente.

Esquadrão Brasileiro no peso

Além de Do Bronx e Pantoja, todos os demais atletas do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o UFC 317 também bateram o peso de suas respectivas categorias e confirmaram suas participações no evento de sábado. Renato Moicano registrou 70,8 kg, Felipe Lima marcou 61,5 kg, Gregory Robocop 84,4 kg, Viviane Araújo 56,9 kg e Jhonata Diniz 116,8 kg.

Pesagem oficial do UFC 317:

Ilia Topuria (70,3 kg) vs (70 kg) Charles Do Bronx

Alexandre Pantoja (56,7 kg) vs (56,7 kg) Kai Kara-France

Brandon Royval (56,9 kg) vs (56,9 kg) Joshua Van

Beneil Dariush (70,8 kg) vs (70,8 kg) Renato Moicano

Payton Talbott (61,7 kg) vs (61,5 kg) Felipe Lima

Jack Hermansson (84,1 kg) vs (84,4 kg) Gregory Robocop

Hyder Amil (66 kg) vs (66 kg) Jose Miguel Delgado

Viviane Araújo (56,9 kg) vs (57,1 kg) Tracy Cortez

Terrance McKinney (70,7 kg) vs (70,3 kg) Viacheslav Borshchev

Niko Price (77,3 kg) vs (77,3 kg) Jacobe Smith

Jhonata Diniz (116,8 kg) vs (117,7 kg) Alvin Hines

Christopher Ewert vs Jackson McVey - luta cancelada

*Arman Tsarukyan registrou 70,3 kg como reserva da luta principal

