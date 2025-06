Destaque do Real Madrid, Vinícius Júnior elogia times brasileiros no Mundial de Clubes: "Torço por todos"

O Real Madrid venceu o Red Bull Salzburg, nesta quinta-feira, e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Destaque do clube espanhol, com gol e assistência, Vinícius Júnior elogiou os times brasileiros na competição.

"O Brasil tem grandes jogadores. O Campeonato Brasileiro é sempre muito competitivo. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, todos avançaram para a próxima fase e agora é que começa de verdade. Desejo boa sorte a todos. Claro, especialmente ao Flamengo, que é o time do meu coração, mas torço por todos os brasileiros. Espero que continuem fortes. A competição está aí, então é preciso jogar", disse Vinícius Júnior em entrevista à Fifa.

Os quatro representantes do Brasil no Mundial de Clubes se classificaram para a próxima fase. Palmeiras e Flamengo lideraram os grupos A e D, respectivamente. Enquanto Botafogo e Fluminense ficaram na vice-liderança dos grupos B e F.

O Verdão joga contra o Glorioso neste sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Rubro-negro mede forças contra o Bayern de Munique neste domingo, às 17 horas, no Hard Rock Stadium, em Miami. Por fim, o Tricolor Carioca duela contra a Inter de Milão nesta segunda-feira, às 13 horas, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Por conta do chaveamento da competição, caso avancem de fase, Vinícius Júnior pode reencontrar o Flamengo em uma possível semifinal. O clube espanhol só pode enfrentar Palmeiras, Fluminense e Botafogo em uma eventual final.

Revelado pelas categorias de base do clube, o brasileiro de 24 anos disputou 69 jogos com a camisa do Flamengo entre 2017 e 2018, marcou 14 gols e deu cinco assistências. Nesta quinta-feira, Vinícius Júnior marcou o primeiro gol do Real Madrid na vitória sobre o RB Salzburg e deu a assistência para Federico Valverde ampliar. Gonzalo García fechou a conta, já na reta final.

Real Madrid x Juventus

Com o resultado desta quinta-feira, o Real Madrid assegurou a primeira posição do grupo H, com sete pontos somados. Nas oitavas de final, os Merengues vão enfrentar a Juventus, vice-líder do grupo G. A partida acontece nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

"Estamos prontos para tudo, independentemente de quem vamos enfrentar. A Juventus é uma grande equipe, embora eu não tenha assistido a nenhum dos jogos deles neste torneio, porque estávamos jogando ou treinando ao mesmo tempo. Agora estamos começando a análise para a próxima partida, o professor sempre nos passa os detalhes do jogo, então deixo isso com ele, e depois veremos como as coisas vão acontecer", projetou Vinícius Júnior.

O classificado joga contra o vencedor do duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey nas quartas de final do Mundial de Clubes.