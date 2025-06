De contrato renovado, CR7 busca ampliar números já expressivos pelo Al-Nassr; confira

Na última quinta-feira, o Al-Nassr anunciou a renovação de contrato com o astro Cristiano Ronaldo até 2027. Isso quer dizer que o atacante português, visto por muitos como o melhor jogador da história do futebol, poderá tanto ampliar seus números pelo clube saudita, o qual defende desde a temporada 2022/23, quanto quebrar recordes individuais memoráveis. Confira quais são;

Com a camisa do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo disputou 111 partidas, das quais foi titular em 109, e marcou impressionantes 99 gols. Desta forma, o jogador de 40 anos se encontra a apenas um tento de alcançar a marca de 100 bolas nas redes por quatro clubes diferentes (Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr).

Além disso, CR7 também distribuiu 19 assistências pelo time árabe, estatística que equivale a uma média superior a uma participação em gol por jogo (118 no total). De acordo com o Sofascore, o atacante soma 588 finalizações, sendo 246 em direção à meta adversária. Ainda segundo a plataforma de estatísticas, registra 46% de conversão de chances claras, 749 ações na área rival e 129 passes decisivos.

A história continua

Após desfecho ruim no Campeonato Saudita, os rumores sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo do Al-Nassr aumentaram. O contrato do português era válido até 30 de junho deste ano. O próprio atacante revelou ter recebido propostas para atuar por equipes - algumas delas brasileiras - na Copa do Mundo de Clubes, mas que recusou os convites.

Além disso, com o novo contrato indo até 2027, CR7 praticamente garante que estará em atividade na Copa do Mundo de 2026, quando terá 41 anos. Caso entre em campo no Mundial de seleções, Cristiano Ronaldo será o recordista de participações no torneio, com seis (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Ele ainda é o capitão de Portugal e, inclusive, marcou um gol na decisão da última Liga das Nações, vencida pelos portugueses.

Na última temporada pelo Al-Nassr, Cristiano marcou 35 gols e deu quatro assistências em 42 jogos. Apesar dos excelentes números, o clube do português terminou o Sauditão na terceira colocação e não conseguiu uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia.