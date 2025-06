Danilo: 'Adaptação ao jogo' vai mandar sobre convicção dos técnicos

O jogo entre Flamengo e Bayern de Munique vai marcar um duelo de treinadores jovens, de mesma idade, que chegaram até a se enfrentar quando jogadores. Filipe Luís e Vincent Kompany têm 39 anos. Em campo, estará um atleta que talvez trilhe o mesmo caminho - e que já fala como técnico. Danilo, 33, jogou tanto com Kompany, no Manchester City, quanto com Filipe Luís, na seleção brasileira. "Preocupante! Vou jogar e os ex-treinadores são ex-companheiros meus, deve estar chegando a hora de seguir a profissão", brincou o hoje zagueiro do Flamengo, que atuou durante quase toda a carreira como lateral.

Em duelo de treinadores convictos, que gostam que seus times sejam protagonistas das partidas, Danilo enxerga a capacidade de adaptação de cada um deles e seus times como um fator fundamental para o duelo de domingo, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

"É maravilhoso clubes históricos terem treinadores tão jovens, tão apaixonados pelo esporte e tão estudiosos. É disso que o futebol precisa. O Kompany faz os times dele jogarem bola. O Filipe é muito convicto e preciso nas ideias que tem de futebol. Mas nunca alguém vai conseguir ter controle total das ações, é preciso ter um time com capacidade de se adaptar e que se sinta confortável nas horas em que o jogo não estiver do jeito ideal. O que souber se adaptar melhor tem grandes chances de passar. O jogo é feito de fases, 10 minutos para um, 10 minutos para outro. momentos mais abertos, momentos de contra ataques… A capacidade de se adaptar vai ditar muito o ritmo do confronto", analisou Danilo.

Danilo evitou falar de um duelo contra Harry Kane, foi o jogo "é coletivo" e ele acredita no "trabalho de equipe". Mas ao mesmo tempo disse que, no fim das contas, as individualidades podem ser muito decisivas em uma partida equilibrada.

"O individual conta muito. Em uma partida muito igual, a prioridade é cada um não perder seus duelos, isso cria desequilíbrios durante a partida. A gente fala de sistemas, espaços, o futebol evoluiu, mas no fim o jogo é o resumo do que acontece nas duas áreas. E para isso tem um peso muito importante a individualidade de cada jogador. Uma partida muito boa na defesa ou alguma jogada que decida no ataque".

Danilo discordou de Bruno Henrique, que ontem havia dito que o Bayern era "muito melhor" do que o Chelsea, time que o Flamengo bateu na segunda rodada da fase de grupos. Destacou que o time inglês era mais físico, enquanto o Bayern tem jogadores que cadenciam a partida. No entanto, a vantagem para a equipe alemã é estar mais acostumada a este tipo de partida. "Nos meus tempos de Real Madrid, Manchester City, Juventus, sempre quando ia enfrentar o Bayern era aquela sensação de... 'putz'. O Bayern é um colosso do futebol mundial. Acredito que temos ferramentas suficientes para passar a eliminatória, porém. A gente faz um trabalho bom de convicção e construção para enfrentar qualquer tipo de adversário. Quem erra menos e estiver mais concentrado vai ter mais chances. É 50-50".