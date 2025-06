Corinthians voltará a ter camisa listrada como segundo uniforme em 2026

O Corinthians contará com uma novidade em sua linha de uniformes na próxima temporada. O segundo uniforme do time, produzido pela Nike, que acertou a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo, trará de volta o tradicional modelo listrado.

A camisa predominantemente preta com listras brancas faz parte da história do clube alvinegro. O modelo estreou há 110 anos atrás, em uma vitória do Timão sobre o Caçapavense, por 2 a 1, em 1915.

A criação deste uniforme se deu como maneira de protesto contra a Liga Paulista e a Associação Paulista de Football, que à época impediu o Corinthians de atuar nos dois campeonatos daquele ano. Um dos principais motivos da exclusão, segundo o clube, era sua luta pela inclusão das minorias e a popularização do futebol brasileiro.

O uniforme listrado ainda esteve presente em um dos momentos mais icônicos da história do Timão. Foi com ele que a equipe bateu a Ponte Preta no Morumbi, com um gol de Basílio, ganhando o título paulista de 1977. A conquista encerrou um jejum de quase 23 anos do clube sem erguer um troféu.

(Foto: Divulgação/Corinthians)

Por outro lado, a empresa norte-americana não pagará R$ 100 milhões de luvas, como propôs a Adidas. A Nike até aceitou destinar a quantia ao Timão, mas em forma de adiantamento, com valores corrigidos pelo IPCA. As luvas se tornam um trunfo da Adidas, como ponto de destaque da oferta. O clube, entretanto, concluiu que este ganho não compensaria o risco.

O contrato vigente entre Corinthians e Nike determina que qualquer conflito entre as partes tem de ser, obrigatoriamente, resolvido no Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, uma instituição que está entre as mais caras do país no que diz respeito a valores de taxas processuais.

Para ingressar nesta luta, a diretoria do Corinthians teria de contratar um escritório terceirizado, especializado e que, inevitavelmente, geraria uma despesa elevada, antes mesmo do resultado final da ação, que teria alta probabilidade de derrota corintiana, com valor estimado na casa dos R$ 100 milhões, segundo especialistas, devido aos atuais termos contratuais que foram claramente descumpridos pelo clube.

A assinatura com a Nike evita toda esta situação ao Corinthians, que não se vê em momento de arriscar, principalmente após a renovação automática acionada pela companhia, de maneira unilateral, no fim do ano passado.

A Fisia, empresa que representa a Nike no Brasil desde 2020, enviou uma carta registrada ao clube no dia 16 de dezembro de 2024 e, no dia 19 do mesmo mês, enviou um e-mail à cúpula do clube com a intenção de costurar um novo acordo. Porém, ignorada pela gestão Augusto Melo, a empresa acionou, conforme rito previsto e exigido no contrato, uma cláusula de renovação automática, ampliando o vínculo até 2029.

Em nota divulgada no fim de maio, a diretoria alvinegra reforçou o compromisso vigente com a empresa norte-americana.