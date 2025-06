Corinthians quita dívida de direitos de imagem e aguarda Memphis em reapresentação

A diretoria do Corinthians quitou, nesta sexta-feira, a dívida de R$ 1,4 milhões referente aos direitos de imagem do atacante Memphis Depay. O clube, portanto, extingue o risco de não contar com o holandês na reapresentação do elenco, marcada para este sábado, no CT Dr. Joaquim Grava.

Resta, ainda, o pagamento dos R$ 4,7 milhões que o jogador tem direito, por força contratual, pela conquista do título do Campeonato Paulista deste ano. A premiação, no entanto, ainda que atrasada, não abre margem para que o atleta interrompa suas obrigações trabalhistas, como ele ameaçou fazer se o Timão não resolvesse as pendências.

A diretoria do Corinthians, presidida por Osmar Stabile e pelo vice Armando Mendonça, está em contato permanente com o staff de Memphis Depay para chegar a um acordo e resolver as pendências de premiação que ainda estão atrasadas.

Representado por advogados, Memphis notificou o clube sobre a quantia pendente no último dia 15 de maio, quando o Corinthians ainda era gerido por Augusto Melo.

Na última terça-feira, o jogador realizou uma segunda notificação, esta recebida pela gestão interina de Osmar Stabile, quando afirmou ter sido ignorado sobre a primeira demanda, e exigiu que o Corinthians resolvesse todas as pendências com ele até o final desta quarta-feira, 25 de junho.

O holandês, apesar de ter ameaçado não voltar de férias, publicou um vídeo em suas redes sociais indicando o retorno ao Brasil. O Corinthians, em nota, alegou que não tinha conhecimento da primeira notificação feita pelos advogados do atleta e que trabalhava para resolver o assunto rapidamente. Augusto Melo, por sua vez, admitiu que tinha pendências com o camisa 10.

Na última quinta-feira, a Fatal Model, site de anúncios de acompanhantes, procurou a diretoria do clube e se colocou à disposição para pagar a dívida com o jogador. Como contrapartida, a empresa gostaria de se tornar uma "parceira" do Timão. A sugestão, entretanto, não será acatada pela gestão Osmar Stabile.

O Corinthians, portanto, aguarda Memphis e o restante do elenco no sábado para dar início ao período de treinos em razão da pausa para o Mundial de Clubes. Nas próximas semanas, a equipe irá se preparar no CT Dr. Joaquim Grava sob comando de Dorival Júnior para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, marcado para 13 de julho.

Nesta data, o Timão mede forças com o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).