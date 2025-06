Copacabana segue com shows gratuitos após já receber 70 mil fãs no Mundial

A Fan Zone oficial da Fifa continuará a todo vapor na Praia de Copacabana durante os jogos dos times cariocas no Mundial. Na primeira fase do torneio, cerca de 70 mil torcedores prestigiaram o evento.

O que aconteceu

Os shows gratuitos seguirão a partir deste sábado com Botafogo x Palmeiras brindo o mata-mata da Copa de Clubes. Amanhã, o evento abre às 11h (de Brasília), com apresentação do Botafogo Sampa Clube antes de a bola rolar. A partida tem início marcado para as 13h, com Benfica x Chelsea começando na sequência.

Também haverá festa no domingo e na segunda para os jogos de Flamengo e Fluminense, respectivamente. No dia 29, as atrações começam ao meio-dia, com exibição de Fla Manguaça e DJ Marlboro antes do jogo do Rubro-negro contra o Bayern, às 17h. No dia seguinte, A Fantarra Festiva do Tricolor comanda as ações a partir das 14h45 até o jogo do Flu contra o Inter de Milão.

70 mil fãs já estiveram na Fan Zone ao longo dos dez dias de realização. O maior público foi durante a vitória de virada do Flamengo sobre o Chelsea, com cerca de dez mil pessoas transitando ao longo das seis horas de duração das festividades.

O evento conta com dois telões montados no local para os torcedores assistirem aos jogos. Além da música e da exibição das partidas, a Fan Zone possui ativações interativas, áreas gastronômicas e diversas atrações para a família. A realização é da Effect Sport, apresentada pela Betano e com patrocínio de Centrum e Hisense.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no site da Sympla

Programação da Fan Zone em Copacabana nas oitavas

28 de junho (sábado)

11h: Abertura

11h45: Show - Botafogo Samba Clube

13h: Botafogo x Palmeiras

17h: Benfica x Chelsea

29 de junho (domingo)

12h: Abertura

13h: PSG x Inter Miami

14h40: Show - Fla Manguaça

15h45: Show - DJ Marlboro

17h: Flamengo x Bayern de Munique

30 de junho - segunda-feira

14h: Abertura

14h45: Show - Fanfarra Festiva Tricolor

16h: Fluminense x Inter Milão