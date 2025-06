Confira a situação dos jogadores emprestados pelo São Paulo em 2025

Pensando em diminuir os gastos com a folha salarial, o São Paulo se desfez de alguns jogadores que estavam sem espaço ou até mesmo fora dos planos do clube para a atual temporada. Cinco atletas foram emprestados para outras equipes: Giuliano Galoppo, Rodrigo Nestor, João Moreira, Erick e Iba Ly.

Galoppo

Giuliano Galoppo sofreu com lesões no São Paulo e nunca rendeu o esperado. Sem espaço na equipe, o meio-campista foi emprestado ao River Plate, da Argentina. Ele contrato até 31 de dezembro de 2025 com o clube de Buenos Aires, com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas.

Galoppo, porém, se recuperou e reencontrou o bom futebol no River Plate. Apesar de não ser titular absoluto da equipe de Buenos Aires, o jogador disputou 15 dos 29 jogos do time nesta temporada e anotou um gol.

O argentino ainda saiu do banco no duelo contra o Urawa Reds-JAP e foi titular na partida contra o Monterrey-MEX, ambas pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que acontece nos Estados Unidos. No confronto da última rodada, contra a Inter de Milão, ele cumpriu suspensão e não atuou. O River foi eliminado ainda na fase de grupos.

Rodrigo Nestor

Cria de Cotia, Nestor terminou a última temporada em baixa. O meio-campista até chegou a ter chances com Zubeldía, mas passou longe de se firmar como titular absoluto. Na reta final de 2024, perdeu espaço e foi emprestado ao Bahia, onde trabalha com um velho conhecido: Rogério Ceni.

O contrato de Nestor com o Bahia foi feito no mesmo molde da negociação de Galoppo: vínculo válido até o final da temporada, com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas.

A situação atual de Nestor no Bahia, contudo, também não é tão confortável, uma vez que a concorrência no meio-campo é alta. O meia vem alternando entre titulares e reservas. Ele saiu jogando em 15 dos 25 jogos que disputou, marcou dois gols e distribuiu três assistências, além de ter conquistado o título do Campeonato Baiano.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RODRIGO NESTOR ?? (@nestor_)

João Moreira

Outro Cria de Cotia a ser emprestado foi João Moreira, dessa vez para um time europeu. O lateral direito de 21 anos firmou contrato até 5 de janeiro de 2026 com o Porto, de Portugal, também com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas.

Moreira deixou o São Paulo com poucas oportunidades na equipe profissional. Em 2024, foram apenas 13 jogos, com uma assistência. Pouco aproveitado por Zubeldía, o luso-brasileiro decidiu rumar ao Porto.

Acontece que Moreira ainda não recebeu chance no time profissional do Porto. Até o momento, o garoto só chegou a entrar em campo pela equipe B do Porto, que disputa a segunda divisão do Campeonato Português. Ele disputou 11 jogos e marcou um gol.

Erick

Enquanto isso, Erick foi emprestado pelo São Paulo ao Vitória até 31 de dezembro de 2025. Diferente dos outros contratos firmados pelo Tricolor, o vínculo do atacante com o clube baiano não possui opção e nem obrigação de compra.

O atacante chegou a iniciar a atual temporada com o São Paulo, mas era reserva com Zubeldía. O jogador chegou a disputar apenas oito partidas, sendo somente duas como titular, e deu uma assistência. Ele foi emprestado em março deste ano.

Na chegada ao Vitória, Erick praticamente assumiu a titularidade e contribuiu com dois passes para gols nos primeiros sete jogos como titular. No entanto, o atacante passou a oscilar e perdeu a vaga no 11 inicial. Nos últimos dois jogos do time antes da parada do Mundial, ele sequer saiu do banco.

Iba Ly

Por fim, o volante Iba Ly foi novamente emprestado pelo São Paulo sem sequer ter sido utilizado na equipe profissional. O atleta de 22 anos disputou o Campeonato Paulista com a Inter de Limeira, também por empréstimo, retornou ao Tricolor, mas não foi aproveitado.

Com isso, Iba Ly está emprestado até o final do ano ao Retrô, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e também está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Pela equipe, o senegalês foi inicialmente reserva, mas foi titular nos jogos mais recentes. Ao todo, ele disputou nove jogos pelo time pernambucano.