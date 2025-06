Combate inusitado na Tailândia termina com choque elétrico em plena comemoração; veja

Um incidente inusitado marcou um evento de boxe realizado em Phuket, na Tailândia. Durante a comemoração de sua vitória, o russo Ivan Parshikov sofreu um choque elétrico ao tocar em uma luminária posicionada acima do ringue, desmaiando instantaneamente e despencando de forma preocupante sobre o tablado (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O atleta, ex-integrante do ONE Championship, participava de uma edição do chamado 'Weed Boxing'. Esse formato alternativo mistura o boxe tradicional com elementos recreativos, como o uso de cannabis antes das lutas e a instalação de uma piscina ao redor da área de combate.

O acidente aconteceu no momento em que Parshikov escalava um dos cantos do ringue para celebrar. Ao se apoiar em um equipamento de iluminação, acabou eletrocutado, perdeu os sentidos e caiu bruscamente de volta à lona. A cena, registrada em vídeo, rapidamente viralizou nas redes e levantou questionamentos sobre as condições de segurança do evento.

Tudo certo

Apesar do susto, o competidor não sofreu ferimentos graves. Em publicação posterior, comentou com bom humor o episódio: "A ideia de mergulhar do ringue na piscina não foi das mais bem-sucedidas", escreveu nas redes sociais.

A organização responsável ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, e não há informações sobre possíveis mudanças para os próximos eventos. O caso reacende o debate sobre os limites da inovação em esportes de combate e a importância de cuidados básicos com a infraestrutura, especialmente quando há elementos elétricos em ambientes molhados.

Ex-One FC fighter Ivan Parshikov gets electrocuted while celebrating a victory at Weed Boxing event in Thailand. Still went for a swim ? pic.twitter.com/KEPCwPC54a

- Matysek (@Matysek88) June 26, 2025

