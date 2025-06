Com quatro brasileiros, oitavas do Mundial estão definidas; veja duelos

Nesta quinta-feira, o Mundial de Clubes conheceu todos os confrontos das oitavas de final. No total, são 16 classificados, incluindo os quatro brasileiros: Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense.

O único confronto brasileiro é Palmeiras x Botafogo. A partida acontece neste sábado, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o embate entre PSG e Inter Miami ocorre às 13h do domingo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O Benfica enfrenta o Chelsea neste sábado, às 17h, no Bank of America Stadium, em Charlotte. No mesmo horário, mas no domingo, o Bayern de Munique duela com o Flamengo, no Hard Rock Stadium, em Miami, também por uma vaga nas quartas.

Já o Fluminense vai encarar a Inter de Milão na segunda-feira, às 16h, no Bank of America Stadium. O Borussia Dortmund medirá forças com o Monterrey na terça-feira, às 22h, no Mercedes-Benz Stadium.

O Manchester City, por sua vez, pega o Al-Hilal na segunda-feira, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando. Já o Real Madrid duela com a Juventus na terça-feira, às 16h, no Hard Rock Stadium.

Confira os duelos das oitavas de final do Mundial de Clubes: