Com Neymar, Santos se reapresenta para a sequência da temporada

Na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o elenco do Santos se reapresentou com foco no reinício do calendário brasileiro após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Com contrato renovado até o fim deste ano, Neymar esteve presente entre os atletas.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, registrou a chegada dos jogadores por meio de uma postagem em seu perfil no Instagram. Além do camisa 10, o mandatário também publicou imagens dos zagueiros Zé Ivaldo e Luan Peres, os laterais JP Chermont, Souza e Escobar, os meio-campistas Diego Pituca, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser, e o atacante Barreal. Teixeira tembém registrou as chegadas do executivo de futebol Alexandre Mattos e do gerente de futebol Gustavo Ferreira.

A sexta-feira foi reservada para a realização de exames e testes físicos na área interna do centro de treinamento.

O elenco santista terá contato com o campo neste sábado, em dois períodos. Já no domingo, o treino deverá acontecer apenas na parte da manhã.

O Santos voltará aos gramados oficialmente contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão, ainda com data e horário a serem confirmados pela CBF.