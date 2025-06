Charles Do Bronx sobe o tom e faz previsão para luta com Topuria: "Vai dobrar na minha frente"

Desde que a luta principal do UFC 317 foi anunciada, Ilia Topuria esbanja confiança para o confronto, garantindo que irá nocautear ou finalizar Charles Oliveira ainda no primeiro round. Aliado a isso, 'Do Bronx' ainda desponta como uma das maiores zebras do evento deste sábado (28), em Las Vegas (EUA). Mas tal cenário parece servir apenas de combustível extra para o brasileiro que, às vésperas do duelo contra 'El Matador', subiu o tom e defendeu as próprias credenciais.

Em conversa com a imprensa durante o 'media day' do UFC 317, o ex-campeão peso-leve (70 kg) foi questionado sobre a postura provocativa de Topuria. Direto ao ponto, Charles relembrou que não é a primeira vez que encara um adversário com essas características. Confiante em seu arsenal de habilidades, o brasileiro projetou 'quebrar a banca' e acabar com a invencibilidade do georgiano radicado na Espanha no 'main event' da 'Semana Internacional da Luta'.

"Na verdade, todo mundo sabe o que vai acontecer. Ele (Topuria) é mais um cara que está falando e vai dobrar na minha frente (...) Todos eles que chegaram com esse 'hype' gigantesco, voltaram para trás. Todos que chegaram falando um monte de coisa quando trombaram de frente, andaram para trás. Então o que falam, pensam ou acham, para mim não faz diferença (...) Se ele tem poder de fogo nas mãos, ele nunca viu a minha mão. Se ele pensa que tem jiu-jitsu, ele nunca viu meu jiu-jitsu. Nunca estive tão pronto como hoje", destacou o brasileiro.

Novo campeão

A disputa entre Ilia Topuria e Charles Oliveira, na luta principal do UFC 317, neste sábado, vai coroar o mais novo campeão peso-leve da organização. O georgiano chega para o combate invicto e com a missão de conquistar seu segundo título em categorias diferentes no Ultimate, depois de dominar a divisão dos pesos-penas (66 kg). Já 'Do Bronx' busca retomar o trono até 70 kg depois que seu algoz, o russo Islam Makhachev, decidiu subir para os meio-médios (77 kg).

