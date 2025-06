Charles do Bronx e Topuria trocam palavras de respeito em encarada; veja

A encarada entre Charles 'do Bronx' Oliveira e Ilia Topuria nesta quinta-feira (26), logo após a coletiva de imprensa do UFC 317, fugiu do padrão das provocações e ameaças geralmente vistas nesse tipo de ocasião. Em vez disso, o que se viu foi um diálogo respeitoso, com espaço para confiança, fé e espírito esportivo - sem deixar de lado a competitividade.

A interação surpreendeu fãs e jornalistas, justamente por mostrar que é possível promover uma luta de alto nível sem agressividade fora do octógono. Durante os segundos de tensão no palco, os dois trocaram palavras breves, mas reveladoras (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Confira o diálogo

Topuria: "Eu te respeito, cara. Você sabe, todo respeito"

Do Bronx: "Sim, eu também"

Topuria: "Só quero mostrar que sou o melhor"

Do Bronx: "Sim, pela nossa família sempre"

Topuria: "Com certeza. Você sabe que eu vou vencer"

Do Bronx: "Vai ser uma grande luta. Estou pronto para tudo"

Topuria: "Eu sinto muito. Não queria que fosse você"

Do Bronx: "Sim, fica tranquilo. Estou pronto para fazer uma grande luta"

Topuria: "Vamos fazer"

Do Bronx: "Que Deus te abençoe sempre. Sim, é você que está dizendo"

Cinturão vago

Charles do Bronx e Ilia Topuria se enfrentam neste sábado (28), em Las Vegas, na T-Mobile Arena, durante a tradicional Semana Internacional da Luta. O confronto será a luta principal do UFC 317 e vai definir o novo campeão dos pesos-leves (70 kg), após Islam Makhachev anunciar sua mudança de categoria e deixar o cinturão vago.

