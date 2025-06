Charles do Bronx e Ilia Topuria mantêm respeito na última encarada antes do UFC 317

Nesta sexta-feira (27), todos os protagonistas do UFC 317 participaram da tradicional encarada final em Las Vegas (EUA), encerrando a agenda oficial antes do aguardado evento. Protagonistas da luta principal, Charles 'Do Bronx' Oliveira e Ilia Topuria protagonizaram um encontro respeitoso, sem provocações ou clima hostil.

Ao longo da promoção do confronto, Topuria foi o lado mais provocador. O georgiano radicado na Espanha usou entrevistas e declarações afiadas para promover o combate, afirmando que nocautearia ou finalizaria o brasileiro ainda no primeiro round, garantindo assim o cinturão dos pesos-leves (70 kg). Do Bronx, por sua vez, manteve a serenidade característica de sua carreira, optando por não rebater as provocações e mantendo o foco total na preparação.

Curiosamente, tanto na coletiva de imprensa de quinta-feira (26) quanto na encarada final, Topuria apresentou uma postura mais contida. Durante os encontros presenciais, ambos se trataram com educação, demonstrando respeito mútuo. Mesmo diante da alta expectativa para a disputa do título vago deixado por Islam Makhachev, o clima entre os dois se manteve cordial.

Clima quente

Se o duelo principal foi marcado por respeito, o mesmo não se pode dizer da co-luta. A encarada mais intensa da cerimônia envolveu o campeão dos moscas (57 kg), Alexandre Pantoja, e o desafiante Kai Kara-France. Frente a frente, os atletas protagonizaram momentos de tensão, com olhares firmes e postura desafiadora, exigindo a intervenção de Dana White para conter os ânimos.

Pantoja defende o título pela quarta vez diante do neozelandês, que volta ao octógono após período de inatividade e chega determinado a conquistar o cinturão. O embate promete mexer com os rumos da divisão até 57 kg.

UFC 317

O UFC 317 acontece neste sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, como parte da programação da Semana Internacional da Luta. Além das disputas de título, o card conta com a presença de diversos brasileiros em ação.

No card preliminar, Jhonata Diniz enfrenta Alvin Hines, Viviane Araújo mede forças com Tracy Cortez, e Gregory 'Robocop' Rodrigues encara Jack Hermansson. Já no card principal, Felipe 'Jungle Boy' Lima tem compromisso contra Payton Talbott, enquanto Renato 'Moicano' encara Beneil Dariush. Completando a programação, os duelos entre Charles 'do Bronx' Oliveira e Ilia Topuria, e entre o campeão Alexandre Pantoja e Kai Kara-France, fecham a noite com duas disputas de cinturão.

