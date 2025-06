Mundial vai às oitavas com 9 campeões, 6 europeus via ranking e um intruso

Do UOL, em São Paulo

As oitavas de final da Copa do Mundo de clubes contam com domínio de campeões continentais, apenas times da Uefa entre os ranqueados ainda vivos e um convidado que representa o país-sede.

Quem se classificou

Dos 16 times que seguem na disputa, nove viajaram aos EUA após conquistarem a taça de suas confederações nos últimos quatro anos. O título continental nesse período era a única maneira direta de se classificar ao Mundial inédito, sem depender do ranking utilizado pela Fifa ou de outro meio. O PSG não entra na conta por ter vencido a última Champions, que garantiu vaga para a próxima Copa de clubes.

Todos os campeões da América do Sul e da Europa avançaram ao mata-mata. Os quatro brasileiros (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) que venceram a Libertadores e os três ganhadores da Champions (Chelsea, Manchester City e Real Madrid), já que o gigante espanhol faturou duas edições, carimbaram a vaga no mata-mata.

Messi comemora gol marcado pelo Inter Miami contra o Porto no Mundial de Clubes Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

As oitavas ainda terão dois "forasteiros" e um intruso. Al-Hilal e Monterrey são os campeões continentais fora do eixo Conmebol-Uefa, enquanto o Inter Miami, que foi convidado após o título simbólico da Supporters' Shield —por ter "vencido" a temporada regular da MLS.

Já seis campeões continentais ficaram pelo caminho. Foram eles: os asiáticos Urawa Red Diamonds e Al Ain; os africanos Al Ahly e Wydad Casablanca; e os norte-americanos Pachuca e Seattle Sounders. Os dez demais eliminados foram times classificados ao torneio via ranking.

Apenas Brasil, Inglaterra, Itália e Alemanha classificaram todos os seus representantes ao mata-mata. Esses quatro países foram os únicos com mais de dois times na disputa do Mundial que seguem com times ainda nas oitavas.

Times nas oitavas do Mundial

Campeões continentais

Botafogo (Conmebol)

Flamengo (Conmebol)

Fluminense (Conmebol)

Palmeiras (Conmebol)

Chelsea (Uefa)

Manchester City (Uefa)

Real Madrid (Uefa)

Al-Hilal (AFC)

Monterrey (Concacaf)

Ranking

Bayern de Munique(Uefa)

Benfica (Uefa)

Borussia Dortmund (Uefa)

Inter de Milão (Uefa)

Juventus (Uefa)

PSG (Uefa)

Convidado

Inter Miami (Concacaf)*

*Campeão da Supporters Shield

Já eliminados

Campeões

Urawa Red Diamonds (AFC)

Al Ain (AFC)

Al Ahly (CAF)

Wydad Casablanca (CAF)

Pachuca (Concacaf)

Seattle Sounders (Concacaf)

Ranking