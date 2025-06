Campeão ativo! Tom Aspinall traça meta de duas defesas de título até o fim de 2025

A promessa de ser um campeão linear muito mais ativo do que seu antecessor, Jon Jones, realmente parece fazer parte do 'plano de governo' de Tom Aspinall para a divisão peso-pesado do UFC. E prova disso é que o inglês mal assumiu o trono da categoria e já traçou uma meta bastante ousada.

Em recente entrevista ao canal 'The Diary Of A CEO', do 'Youtube', Aspinall expressou interesse em defender o cinturão linear dos pesados duas vezes até o fim da temporada 2025. Para isso, além da necessidade de agendar com celeridade seu próximo compromisso no octógono do UFC, o primeiro como campeão linear, o inglês teria que contar com a sorte e não sofrer nenhuma lesão que atrapalhe seus planos.

"Eu espero lutar duas vezes esse ano. Esse é o meu plano, pelo menos. Acho que já perdi tempo suficiente. Queremos fechar uma luta rápido e parece que vai acontecer em breve. Aí, se tudo der certo na primeira e eu estiver sem lesão - o que é mais fácil falar do que fazer passar por uma luta com um cara do meu tamanho e sair sem lesões. Mas se eu conseguir fazer isso, eu gostaria de lutar no final do ano também. Isso seria perfeito", declarou Aspinall.

Fim da novela

Depois de se tornar campeão interino dos pesados em novembro de 2023, Tom Aspinall viu seu sonho de enfrentar o então dono do cinturão linear Jon Jones se transformar em uma 'novela'. Sem interesse no confronto contra o inglês, 'Bones' travou o topo da categoria até que, por fim, anunciou sua aposentadoria, abdicando do trono, que ficou com o britânico.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok